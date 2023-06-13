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На Хмельниччині уламки збитих російських повітряних цілей упали на житлові будинки

Пошкоджено шість будівель, потерпілих серед жителів немає.

На Хмельниччині уламки збитих російських повітряних цілей упали на житлові будинки
Ілюстративне фото
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

На Хмельниччині уламки збитих російських повітряних цілей упали на житлові будинки.

Як повідомили в обласній військовій адміністрації, пошкоджено шість житлових цивільних будівель. 

"Пошкодження незначні. Травмованих та загиблих нема. На місці події працюють всі відповідні служби", - зазначили в ОВА.

До цього повітряне командування "Захід" повідомило, що сили ППО у зоні своєї відповідальності знищили дві крилаті ракети.

Нагадаємо, уночі 13 червня РФ вдарила по українцях стратегічною авіацією з району Каспію, а також кількома ударними дронами з південного напрямку. Ракети запускали з восьми бомбардувальників. Загалом ворог випустив 14 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та до чотирьох БпЛА "Shahed-136/131". Сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил знищили 10 крилатих ракет та один ударний дрон.

Наприкінці травня Росія вдарила по військовому обʼєкту у Хмельницькій області. Тоді було виведено з ладу 5 літальних апаратів.

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