Пошкоджено шість будівель, потерпілих серед жителів немає.

На Хмельниччині уламки збитих російських повітряних цілей упали на житлові будинки.

Як повідомили в обласній військовій адміністрації, пошкоджено шість житлових цивільних будівель.

"Пошкодження незначні. Травмованих та загиблих нема. На місці події працюють всі відповідні служби", - зазначили в ОВА.

До цього повітряне командування "Захід" повідомило, що сили ППО у зоні своєї відповідальності знищили дві крилаті ракети.

Нагадаємо, уночі 13 червня РФ вдарила по українцях стратегічною авіацією з району Каспію, а також кількома ударними дронами з південного напрямку. Ракети запускали з восьми бомбардувальників. Загалом ворог випустив 14 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та до чотирьох БпЛА "Shahed-136/131". Сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил знищили 10 крилатих ракет та один ударний дрон.

Наприкінці травня Росія вдарила по військовому обʼєкту у Хмельницькій області. Тоді було виведено з ладу 5 літальних апаратів.