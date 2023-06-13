Окупанти посилюють примусову паспортизацію, - ЦНС

Кремль не влаштовують темпи примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Водночас у тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей продовжують діяти мобільні та стаціонарні пункти оформлення російських документів. Крім того, працюють «виїзні групи» з прийому документів та видачі паспортів РФ жителям регіону.

На початку березня на Луганщині діяли 19 стаціонарних та один мобільний пункт прийому документів та видачі паспортів РФ. З кінця квітня загарбники створили «виїзні групи», які оформляють та доставляють паспорти людям похилого віку, фактично примусово створюючи документи пенсіонерам.

За даними ЦНС, до роботи у таких стаціонарних пунктах та виїзних групах залучені волонтери громадських організацій РФ «Молодая гвардия Единой России», «Волонтерская рота Боевого Братства», а також місцеві колаборанти.

Нагадаємо, що окупанти не дозволяють евакуюватися із затопленої частини Херсонщини жителям без російських паспортів.