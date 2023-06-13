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На Дніпропетровщині агент ФСБ збирав розвіддані про Сили оборони, – СБУ

Йому повідомлено про підозру в держзраді.

На Дніпропетровщині агент ФСБ збирав розвіддані про Сили оборони, – СБУ
Фото: СБУ

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили ще одного агента ФСБ РФ, який збирав розвіддані про Сили оборони України.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.  За даним слідства, підозрюваного, який неодноразово поширював антиукраїнські коментарі в одному із прокремлівських Телеграм каналів, завербували спецслужби РФ.

З метою конспірації співпраці з ними, він створив декілька анонімних акаунтів в месенджері Телеграм, через які отримував завдання на проведення підривної діяльності проти України.

Серед таких завдань було встановлення координат розташування місць дислокації підрозділів Збройних Сил України у м. Дніпрі та м. Новомосковську, фото- та відеофіксація їх локації і прилеглої місцевості.

В подальшому він мав передавати розвіддані представнику спецслужб РФ. За виконання завдань підозрюваний отримував від них грошову винагороду.

В ході спецоперації правоохоронці затримали його під час виконання одного з таких завдань. Під час обшуку за місцем його проживання виявлено мобільний телефон і комп’ютер з доказами злочинної діяльності.

Наразі суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині російський агент шпигував за бойовою авіацією ЗСУ. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення за держзраду.

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