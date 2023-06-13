На Дніпропетровщині агент ФСБ збирав розвіддані про Сили оборони, – СБУ

Йому повідомлено про підозру в держзраді.

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили ще одного агента ФСБ РФ, який збирав розвіддані про Сили оборони України.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. За даним слідства, підозрюваного, який неодноразово поширював антиукраїнські коментарі в одному із прокремлівських Телеграм каналів, завербували спецслужби РФ.

З метою конспірації співпраці з ними, він створив декілька анонімних акаунтів в месенджері Телеграм, через які отримував завдання на проведення підривної діяльності проти України.

Серед таких завдань було встановлення координат розташування місць дислокації підрозділів Збройних Сил України у м. Дніпрі та м. Новомосковську, фото- та відеофіксація їх локації і прилеглої місцевості.

В подальшому він мав передавати розвіддані представнику спецслужб РФ. За виконання завдань підозрюваний отримував від них грошову винагороду.

В ході спецоперації правоохоронці затримали його під час виконання одного з таких завдань. Під час обшуку за місцем його проживання виявлено мобільний телефон і комп’ютер з доказами злочинної діяльності.

Наразі суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині російський агент шпигував за бойовою авіацією ЗСУ. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення за держзраду.