У Києві екснардепа Чорновола облили зеленкою і кинули в сміттєвий бак

У Києві колишнього народного депутата Тараса Чорновола облили зеленкою та кинули в сміттєвий бак.

Відповідне відео опублікувало УНІАН. Інцидент відбувся в дворі житлових будинків.

Журналісти відзначили, що нещодавно Чорновіл образливо висловився на адресу керівниці медичної служби механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі", депутатки Київради та дівчини загиблого Героя України Аліни Михайлової.

Чоловіки, які кинули екснардепа в бак, кричали "Ганьба!" І "Так буде з кожним зрадником нашої держави". Одна з присутніх зазначила, що Чорновіл ображає гідність людей, зокрема образив жінку, "яка зараз у Бахмуті, яка була коханою жінкою Да Вінчі". Чорновіл на це сказав, що "її не ображав".

📍 Тараса Чорновола викинули у смітник! pic.twitter.com/amF0q4Fjeo — ЧЕСНО (@chesno_movement) June 13, 2023

Чорновіл наприкінці травня публікував уривок відео із інтервʼю Аліни Михайлової ведучій Соколовій і обурювався, що "нормальним чесним людям доступу фактично немає" в "зелено-ватний телемарафон".

На відео чутно, як Чорновіл після того, як виліз зі сміттєвого баку, кудись зателефонував, ймовірно, до поліції, та повідомив, що на нього напали.

Михайлова після публікації в соцмережах відео з Чорноволом у баку подякувала, що "досі є багато небайдужих і принципових громадян. Українці не пробачають зрадників, в які б кольори ті не перефарбувались сьогодні".

Тарас Чорновіл – народний депутат чотирьох скликань. Син дисидента, засновника Народного руху України Вʼячеслава Чорновола.

Тарас Чорновіл за свою поілитичну карʼєру був у складі "Нашої України" та Партії Регіонів.