Гуменюк про удар росіян по Кривому Рогу: "Ворог в істериці вишукує напрямки підтримки Сил оборони"​

Атака росіян Кривого Рогу свідчить, що ворог в істериці вишукує напрямки підтримки Сил оборони у наступальних діях, але влучає при цьому у житлові будинки.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказала керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Укрінформ.

"Влучання в житловий будинок у Кривому Розі - це черговий прояв тероризму. Зруйновано кілька цивільних і промислових об'єктів, в тому числі пошкоджено рятувальну станцію. Це говорить про те, що ворог дійсно в істериці, намагається атакувати різні регіони України, в тому числі Київ та ті напрямки, які вважає стратегічними у підтримці Сил оборони в їх наступальних діях", - зазначила Гуменюк.

За її словами, росіяни вишукують логістику, яка допомагає фронту, але, на жаль, влучають саме в житлові будинки.

Нагадаємо, в ніч на 13 червня ворог атакував Кривий Ріг. Ракета влучила в житлову п'ятиповерхівку. Станом на 9:40, внаслідок удару загинули шестеро осіб. Понад 30 людей у місті поранені, зокрема 23 – від удару по будинку.