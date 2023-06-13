Американські конгресмени просять покарати ПАР за підтримку Росії

Двопартійна група американських законодавців попросила адміністрацію президента Джо Байдена покарати Південну Африку за підтримку війни Росії в Україні.

Про це пише The New York Times.

Пропонується перенести в іншу країну велику торговельну конференцію, яка має відбутися в ПАР цього року.

“Запит, зроблений у листі, надісланому минулого тижня, є першою конкретною спробою відплати з боку членів уряду США на тлі дедалі сильнішої позиції Вашингтона, що відносини Південної Африки з Росією розвиваються в напрямку, що загрожує національним інтересам Америки”, − пише газета.

Йдеться про щорічний форум щодо Закону про зростання та можливості в Африці (AGOA). Закон надає безмитний доступ до торгового ринку США приблизно трьом десяткам африканських країн. Південна Африка, одна з найрозвиненіших економік континенту, є його найбільшим бенефіціаром, експортувавши товари на суму близько 3 мільярдів доларів США через AGOA минулого року.

Розвідка Сполучених Штатів припускає, що ПАР допомагала постачати Росії зброю для війни. Посадовці Південної Африки заявляють, що країна “не приєдналася” до конфлікту та заперечують обвинувачення.

Американські законодавці та адміністрація Байдена мають різні позиції щодо ситуації.

І республіканці, і демократи заявили, що Південна Африка, яка зазвичай є сильним союзником Америки, має нарешті зіткнутися з наслідками підтримки Москви. А Білий дім зайняв вичікувальну позицію, щоб дозволити президенту Сирілу Рамафосі виконати свою обіцянку провести розслідування щодо зброї.

Загалом відносини Південної Африки зі Сполученими Штатами стають все напруженішими після вторгнення РФ. Американці не заперечують проти права Південної Африки підтримувати дружбу з Росією або відмовлятися засуджувати вторгнення. Однак вони заявляють, що Південна Африка, можливо, перетнула межу і надала матеріальну підтримку війні. Вони вказують на російське підсанкційне вантажне судно Lady R, яке торік у грудні пришвартувалося до військово-морської бази поблизу Кейптауна.

“Розвіддані припускають, що південноафриканський уряд скористався цією можливістю, щоб таємно постачати Росії зброю та боєприпаси, які могли б бути використані у її незаконній війні в Україні”, − йдеться в листі від законодавців.

Як доказ того, що Південна Африка не є нейтральною щодо війни, законодавці США також вказали на спільні військові навчання, які вона провела з Росією та Китаєм у лютому; російський вантажний літак під санкціями США, якому дозволили приземлитися на базі ВПС ПАР у квітні; і те, що Південна Африка планує прийняти в серпні міжнародний саміт, відомий як БРІКС, який може відвідати президент Росії.

“Ми серйозно стурбовані тим, що проведення форуму AGOA у 2023 році в Південній Африці стане непрямим підтвердженням згубної підтримки Південною Африкою вторгнення Росії в Україну”, − йдеться в листі.

Нагадаємо, влада ПАР ще досі не визначилась, чи арештовувати Путіна, якщо він таки вирішить відвідати саміт БРІКС. У 2015 році Південна Африка не арештувала колишнього президента Судану Омара аль-Башира, якого розшукували за звинуваченнями в геноциді.

Раніше стало відомо, що шість африканських лідерів пропонують Україні погодитися на початок мирних переговорів із Росією, навіть якщо війська РФ залишаються на її території.