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Затоплений Південь. Фоторепортаж з постраждалих від підриву росіянами Каховської ГЕС Херсонської та Миколаївської областей

Крім Дніпра, вода піднялась і у його притоці - Інгульці.

Рятувальники допомагають постраждалим в Херсоні.
Фото: Павло Петров
Рятувальники допомагають постраждалим в Херсоні.

На затоплених внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС територіях Херсонської та Миколаївської областей тривають операції з порятунку населення. 

LB.ua показує, як відбувається евакуація населення у Херсоні, який сильно постраждав внаслідок варварських та злочинних дій російської окупаційної армії.

Фото: Павло Петров

Фото: Павло Петров

Фото: Павло Петров

Фото: Павло Петров

Фото: Павло Петров

Фото: Павло Петров

Фото: Павло Петров

Фото: Павло Петров

Крім Дніпра, вода піднялась і у його притоці - Інгульці. Зокрема, у Снігурівці Миколаївської області працюють екіпажі, котрі привозять гуманітарну допомогу.

Доставка допомоги у Снігурівку, Миколаївська область.
Фото: Павло Петров
Доставка допомоги у Снігурівку, Миколаївська область.

Фото: Павло Петров

Фото: Павло Петров

Фото: Павло Петров

Фото: Павло Петров

Фото: Павло Петров

Нагадаємо, Кабінет міністрів збирається виділити гроші людям, які постраждали внаслідок підтоплення після знищення росіянами греблі Каховської ГЕС.Це буде одноразова грошова допомога, розмір виплати поки що не встановлений.

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