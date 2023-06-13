На затоплених внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС територіях Херсонської та Миколаївської областей тривають операції з порятунку населення.
LB.ua показує, як відбувається евакуація населення у Херсоні, який сильно постраждав внаслідок варварських та злочинних дій російської окупаційної армії.
Крім Дніпра, вода піднялась і у його притоці - Інгульці. Зокрема, у Снігурівці Миколаївської області працюють екіпажі, котрі привозять гуманітарну допомогу.
Нагадаємо, Кабінет міністрів збирається виділити гроші людям, які постраждали внаслідок підтоплення після знищення росіянами греблі Каховської ГЕС.Це буде одноразова грошова допомога, розмір виплати поки що не встановлений.