Крім Дніпра, вода піднялась і у його притоці - Інгульці.

Фото: Павло Петров Рятувальники допомагають постраждалим в Херсоні.

На затоплених внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС територіях Херсонської та Миколаївської областей тривають операції з порятунку населення.

LB.ua показує, як відбувається евакуація населення у Херсоні, який сильно постраждав внаслідок варварських та злочинних дій російської окупаційної армії.

Фото: Павло Петров

Фото: Павло Петров

Фото: Павло Петров

Фото: Павло Петров

Фото: Павло Петров

Фото: Павло Петров

Фото: Павло Петров

Фото: Павло Петров

Крім Дніпра, вода піднялась і у його притоці - Інгульці. Зокрема, у Снігурівці Миколаївської області працюють екіпажі, котрі привозять гуманітарну допомогу.

Фото: Павло Петров Доставка допомоги у Снігурівку, Миколаївська область.

Фото: Павло Петров

Фото: Павло Петров

Фото: Павло Петров

Фото: Павло Петров

Фото: Павло Петров

Нагадаємо, Кабінет міністрів збирається виділити гроші людям, які постраждали внаслідок підтоплення після знищення росіянами греблі Каховської ГЕС.Це буде одноразова грошова допомога, розмір виплати поки що не встановлений.