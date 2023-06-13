Російські окупанти перевели на аеродром у Бердянську 20 вертольотів з початком українського наступу на Запорізькому напрямку

Більшість вертольотів використовуватимуться для підтримки сухопутних сил РФ та підсилення захисту від контрнаступу ЗСУ.

Російська окупаційна армія перевела на аеродром у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області 20 військових вертольотів.

Про це повідомляють “Схеми” з посиланням на супутникові знімки Planet Labs за 13 червня.

Станом на цю дату на окупованому аеродромі Бердянська перебували щонайменше 27 російських вертольотів. При цьому 20 з них з’явились на летовищі нещодавно, що підтверджують супутникові знімки за 31 травня.

“Схеми” ідентифікували моделі гелікоптерів за допомогою двох авіаційних експертів:

5 вертольотів Ка-52;

9 вертольотів Мі-8 або Мі-24;

13 вертольотів Ка-29.

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський розповів, що більшість вертольотів слугують для підтримки сухопутних сил РФ та підсилення захисту від контрнаступу ЗСУ. Мі-8 можуть використовувати для евакуації, але скоріш їх також використовують для оперативного перекидання військових або оснащення ближче до полю бою.

“Судячи з супутникових знімків, аеродром Бердянська нині використовується, як оперативний аеродром для розгортання частин армійської авіації РФ, які базуються в окупованому Криму. Це вкрай необхідно для них, оскільки в умовах віддаленого базування ефективна підтримка сухопутних військ – “робота по заявкам” – неможлива”, – повідомив військовий експерт Михайло Жирохов.

Він додав, що вертольоти, котрі базуються на аеродромі у Бердянську, можуть використовувати для екстреної евакуації поранених та перекидання військ і спорядження.

Нагадаємо, Сили оборони України мають успіхи в наступальній операції на Бердянському напрямку. Ударні угруповання протягом минулої доби просунулися від 500 метрів до 1 кілометру. Площа території, взятої під контроль, склала до трьох квадратних кілометрів