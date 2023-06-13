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Бійці СБУ за допомогою ударних дронів знищили техніку та піхоту окупантів

Росіяни втратили понад 150 осіб вбитими та пораненими.сбу

Бійці СБУ за допомогою ударних дронів знищили техніку та піхоту окупантів
Фото: Скріншот з відео

Оператори ударних дронів ЦСО “А” СБУ знищили російські танки, ЗРК і піхоту.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що за останній тиждень було знищено 16 танків, 5 САУ, 14 ББМ та 16 вантажівок, 3 системи спостереження “Муром”, ТОС “Сонцепьок”, ЗРК “ТОР” та “БУК”, РЛС “Зоопарк”  та іншу техніку.

Також окупанти втратили понад 150 осіб вбитими та пораненими.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували начальника штабу 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячова та ще ряд старших офіцерів штабу. За інформацією російських пропагандистів, Горячов загинув внаслідок ракетного удару.

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