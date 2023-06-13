Оператори ударних дронів ЦСО “А” СБУ знищили російські танки, ЗРК і піхоту.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що за останній тиждень було знищено 16 танків, 5 САУ, 14 ББМ та 16 вантажівок, 3 системи спостереження “Муром”, ТОС “Сонцепьок”, ЗРК “ТОР” та “БУК”, РЛС “Зоопарк” та іншу техніку.

Також окупанти втратили понад 150 осіб вбитими та пораненими.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували начальника штабу 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячова та ще ряд старших офіцерів штабу. За інформацією російських пропагандистів, Горячов загинув внаслідок ракетного удару.