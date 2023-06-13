У Голій Пристані на Херсонщині росіяни змушують жителів на камери "дякувати" за "евакуацію".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У місті загарбники зберігають свою присутність і здійснюють обстріли евакуаційних пунктів та звинувачують у цьому підрозділи Збройних Сил України.

"В свою чергу, окупаційна так звана влада примушує місцеве населення говорити на відеокамеру слова вдячності підрозділам "МЧС РФ" за, начебто, порятунок та евакуацію. Хоча, весь цей час, так і не дочекавшись допомоги від окупаційної влади, люди були вимушені самотужки рятувати один одного", - зазначили в українському командуванні.

Люди, які після стабілізації ситуації та відходу води повертаються до своїх осель, стають свідками мародерства, яке вчинили окупанти.

Нагадаємо, напередодні Генштаб повідомляв, що російські окупанти дозволяють евакуювати українців із затопленої Голої Пристані лише після отримання хабара.

Днями українська розвідка опублікувала чергове перехоплення, в якому російський віськовий розповідає дружині, що після підриву Каховської ГЕС вони займалися тільки тим, що евакуювали себе та зброю. Цивільним росіяни не допомагали.