Великобританія оголосила про виділення Україні додаткової військової допомоги

Озброєння вартістю 92 мільйони фунтів стерлінгів придбають у найближчі місяці через міжнародний фонд.

Великобританія оголосила про додаткову військову допомогу для України, передає Sky.News.

Уряд Великобританії передбачив допомогу в галузі ППО. Озброєння вартістю 92 мільйони фунтів стерлінгів закуплять у найближчі місяці через міжнародний фонд.

У заяві йдеться, що це обладнання підвищить здатність України "захищати свою критично важливу національну інфраструктуру, громадянське населення та передовий персонал".

Пакет допомоги включатиме радар для захисту від російських ударів, а також гармати та значну кількість боєприпасів.

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України в розмірі на $325 млн. До нього увійшли, зокрема, додаткові боєприпаси для NASAMS і HIMARS, а також 15 бойових машин піхоти Bradley.

Тим часом наша держава подала запит до Австралії щодо десятків знятих з експлуатації винищувачів F-18.