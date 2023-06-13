Фон дер Ляєн заявила, що ЄС і країни Південної Америки укладуть торговельну угоду до кінця року

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що ЄС і економічний союз держав у Південній Америці “Меркосур” укладуть довго очікувану торговельну угоду до кінця року.

Про це пише Politico.

Угода між євроблоком і Бразилією, Аргентиною, Уругваєм і Парагваєм розроблялася більше двох десятиліть, і зараз Брюссель готується прискорити переговори напередодні саміту ЄС-Латинська Америка в середині липня.

На початку цього року учасники торгових переговорів Євросоюз представили країнам “Меркосур” додатковий документ щодо сталого розвитку, щоб спробувати пом'якшити занепокоєння Європи щодо вирубки лісів в Амазонці. Франція та Австрія є одними з давніх противників угоди через проблеми клімату та сільського господарства.

Єврокомісія тиснула на “МЕРКОСУР” щодо відповіді і чиновники сподіваються отримати її у другій половині червня.

У понеділок фон дер Ляєн розпочала тижневу поїздку Латинською Америкою, прямуючи до Бразилії, Аргентини, Чилі та Мексики, сподіваючись зблизити ці країни з Брюсселем на тлі зростаючого геополітичного суперництва з Китаєм і нападу Росії на Україну.

Цей візит триває після презентації ЄК своєї нової політичної стратегії відносин з країнами Латинської Америки та Карибського басейну. Наприкінці місяця запланована зустріч учасників переговорів з обох сторін.

Нагадаємо, ЄС завершив у червні 2019 року завершив переговори про створення зони вільної торгівлі з країнами Південної Америки.