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Остін та Міллі проведуть нараду міністрів оборони НАТО в Брюсселі після "Рамштайну"

Наступне засідання в форматі "Рамштайн" відбудеться цієї пʼятниці.

Остін та Міллі проведуть нараду міністрів оборони НАТО в Брюсселі після "Рамштайну"
Ллойд Остін та Марк Міллі
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі проведуть зустріч із міністрами оборони країн НАТО у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі після 13-ї зустрічі у форматі "Рамштайн".

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Остін та Міллі перед нарадою міністрів оборони союзників України відвідають розміщені в Німеччині підрозділи військ НАТО, а після зустрічі 16 червня Остін візьме участь у зустрічі в Брюсселі.

Як повідомлялося, з 12 до 23 червня в Німеччині відбуваються найбільші в історії НАТО навчання повітряних сил Альянсу

Нагадаємо, що після 12-го засідання у форматі "Рамштайн", Остін повідомив, що учасники антипутінської коаліції погодили плани щодо навчання українських льотчиків та посилення ППО. Генерал Міллі тоді також що "цю війну в мілітарному плані Росія не виграє".

Наступне засідання в форматі "Рамштайн" відбудеться цієї пʼятниці. Один із учасників групи, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, говорив, що на зустрічі обговорять подальшу військову підтримку, щоб українцям нічого не бракувало для боротьби з окупантами.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що ключовою темою засідання "Рамштайн" стане постачання Україні винищувачів. Також порушуватиметься питання протиповітряної оборони, снарядів, амуніції та артилерії.

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