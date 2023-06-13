Макрон сподівається на успішний контрнаступ України, щоб почати переговори на "хороших умовах"

Однак французький президент заявив, що "підтримка триватиме стільки, скільки буде необхідно".

Президент Франції Еммануель Макрон сподівається, що успішний контрнаступ України призведе до переговорів. На учорашній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та польським президентом Анджеєм Дудою він сказав, що наступ українців "розпочався кілька днів тому", пише Bloomberg.

"Український контрнаступ почався кілька днів тому, цей наступ буде здійснюватися протягом кількох днів або кількох місяців. Ми сподіваємось, це буде настільки успішним, наскільки можливо, щоб розпочати етап переговорів за хороших умов, але наша підтримка триватиме стільки, скільки буде необхідно", – сказав Макрон.

Лідери Німеччини, Польщі та Франції зустрічалися 12 червня в форматі Веймарського трикутника для обговорення координації військової допомоги Києву, довгострокових гарантій безпеки для забезпечення суверенітету та територіальної цілісності України, а також майбутного саміту альянсу НАТО у Вільнюсі.

За даними Ukraine Support Tracker Кільського інституту світової економіки, Польща надала допомогу на суму 3,5 мільярда євро ($3,8 мільярда), або 0,63% валового внутрішнього продукту, Німеччина – 7,3 мільярда євро, або 0,2% ВВП, а Франція – € 1,5 млрд євро, або 0,06% ВВП.

"Ми активізували поставки зброї та боєприпасів, військової техніки та логістичної підтримки", – сказав Макрон, додавши, що декілька днів тому говорив телефоном із українським президентом.

Французький президент і раніше публічно підтримував переговори між Україною та окупантами. Наприкінці травня він заявив, що переговори з Путіним про мир важливіші, ніж його покарання за воєнні злочини в Гаазі. За словами Макрона, арешт Путіна для пред'явлення звинувачень у воєнних злочинах може виявитися неможливим, якщо він буде єдиною людиною, з якою Захід вестиме переговори про припинення війни в Україні.

У квітні Bloomberg писало, що Білий дім був роздратований ініціативами Макрона про мирні переговори, які він озвучував без консультацій із союзниками.