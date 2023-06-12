Зустріч лідерів країн Веймарського трикутника в Парижі: говорили про членство України в НАТО та ЄС

У Парижі відбулася зустріч лідерів країн Веймарського трикутника - Польщі, Німеччини та Франції.

Як повідомив у твітері президент Польщі Анджей Дуда, на заході йшлося про членство України в НАТО та ЄС.

"У Парижі ми організували цю зустріч ... щоб обговорити майбутній саміт НАТО у Вільнюсі. Сьогодні з Францією та Німеччиною нас об’єднує спільний інтерес – ми стоїмо поруч з Україною, усвідомлюючи, що Росія не може виграти цю війну", - підкреслив Дуда.

Польський президент підкреслив, що "для безпеки Європи принципово важливо, щоб російський імперіалізм був знищений".

На спільній прес-конференції Дуда наголосив, що важливо, щоб Росія більше ніколи не мала потенціалу та можливості напасти на іншу країну, розширити сферу свого впливу на ціною людського життя, за рахунок майна інших людей, інших країн, за рахунок суверенітету і незалежності інших держав, зазначає РАР.

"Сьогодні українці хочуть того ж, вони хочуть політично приєднатися до спільноти Заходу, ми маємо їм це дозволити, і це, серед іншого, тема нашої сьогоднішньої зустрічі – і майбутнє членство України в ЄС, і У мене немає жодних сумнівів, майбутнє членство України також у Північноатлантичному альянсі», – сказав президент Польщі.

Водночас він зазначив, що питання в тому, коли це стане можливим.

Дуда також повідомив, що під час переговорів у форматі Веймарського трикутника розглядатимуть теми подальшої допомоги Україні, йдеться, зокрема, про "авіаційну коаліцію".

Нагадаємо, Дуда, Шольц і Макрон збиралися в лютому цього року, аби обговорити підтримку України. У спільній заяві лідерів Веймарського трикутника тоді йшлося, що вони координуватимуть свої зусилля для задоволення невідкладних потреб України у військовій та оборонній техніці й "продовжуватимуть робити це доти, доки це необхідно".