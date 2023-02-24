Глави держав Веймарського трикутника виступили зі спільною заявою на підтримку України

Франція, Польща та Німеччина продовжать надавати військову допомогу і працюватимуть над зміцненням промислової та технологічної бази європейської оборони.

Держави Веймарського трикутника (Франція, Польща та Німеччина) виступили зі спільною заявою на підтримку України.

Її оприлюднили на сайті Єлисейського палацу.

"Через рік після того, як Росія почала цю жорстоку та інтенсивну війну, глави держав та урядів Веймарського трикутника висловлюють непохитну солідарність з Україною та беззастережну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також як невід'ємне право на самооборону", - йдеться в заяві.

Очільники країн-членів Веймарського трикутника координуватимуть свої зусилля для задоволення невідкладних потреб України у військовій та оборонній техніці й "продовжуватимуть робити це доти, доки це необхідно".

Країни також висловилися за реалізацію нового сценарію стримування а оборони НАТО. Також вои підтримали посилення військової присутності блоку в його східній частині.

Франція, Польща та Німеччина працюватимуть над зміцненням промислової та технологічної бази європейської оборони, а також над взаємодоповнюваністю між європейською обороною та НАТО.

Країни Веймарського трикутника заявили, що "підтримують зусилля України щодо відновлення, включаючи відновлення інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії, а також міжнародні зусилля, що продовжуються з координації економічної реконструкції та відновлення України".

Також у заяві ідеться про запровадження нових санкцій проти РФ, посилення колективного тиску на Москву, аби та припинила війну і вивела свої війська з України, підтримку розслідування злочину агресії та створення належного механізму судового переслідування

"Франція, Польща та Німеччина вітають рішення Ради Європи у 2022 році надати Україні статусу країни-кандидата до Європейського Союзу, а також реформаторські зусилля, які робила ця країна у цей особливо складний період. Вони наполегливо закликають країну продовжувати йти цим шляхом", - наголосили підписанти.

Також партнери запевнили у допомозі українцям, які тікають від війни на Захід.

Глави трьох держав та урядів домовилися посилити координацію та знову зустрітися на саміті в Парижі до літа 2023 року.

Нагадаємо, Північноатлантична рада у річницю широкомасштабної російської агресії підтвердила солідарність з Україною та готовність підтримувати її боротьбу за демократію, свободу та незалежність, проти російської агресивної війни.