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Росіяни ввели у Чаплинці на Херсонщині цілодобову комендантську годину до 25 лютого

У Генштабі ЗСУ припускають, що рашисти перекидають військову техніку з Криму.

Росіяни ввели у Чаплинці на Херсонщині цілодобову комендантську годину до 25 лютого
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти ввели у селищі Чаплинка на Херсонщині цілодобову комендантську годину з 23 по 25 лютого.

У Генштабі ЗСУ вважають, що причиною може бути переміщення військової техніки ворога з тимчасово окупованого Криму для укріплення лінії оборони.

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Тим часом у Новій Каховці загарбники проводять обхід помешкань місцевих жителів. 

"В ході перевірки звіряють реєстрацію та документи права власності на житло. У разі їх відсутності, мешканців протягом тижня виселяють, а туди розквартировують військовослужбовців російських окупаційних військ", - додали в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти погрожують депортацією усім, хто не отримав російський паспорт.

Нещодавно через Мелітополь на Запорізький напрямок росіяни відправили 43 автобуси з "вагнерівцями".

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