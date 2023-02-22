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​На Херсонщині окупанти погрожують депортацією усім, хто не отримав російський паспорт

Триває насильницька паспортизація населення на захоплених територіях.

​На Херсонщині окупанти погрожують депортацією усім, хто не отримав російський паспорт
Ілюстративне фото
Фото: dan-news.info

Росіяни на окупованих територіях України посилюють заходи із примусової паспортизації населення, вдаючись до тиску, маніпуляцій і погроз.

Про це повідомляє у Facebook Генштабу ЗСУ.

“На тимчасово захопленій частині Херсонської області противник продовжує насильницьку паспортизацію населення. Російські окупаційні війська, разом з поліцією, посилили перевірки на блокпостах і погрожують виселенням з початку березня всім громадянам, які не отримають російський паспорт”, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, на окупованих територіях Херсонської області окупанти анонсували “перереєстрацію” земель сільськогосподарського призначення.

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