​На Херсонщині окупанти погрожують депортацією усім, хто не отримав російський паспорт

Росіяни на окупованих територіях України посилюють заходи із примусової паспортизації населення, вдаючись до тиску, маніпуляцій і погроз.

Про це повідомляє у Facebook Генштабу ЗСУ.

“На тимчасово захопленій частині Херсонської області противник продовжує насильницьку паспортизацію населення. Російські окупаційні війська, разом з поліцією, посилили перевірки на блокпостах і погрожують виселенням з початку березня всім громадянам, які не отримають російський паспорт”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на окупованих територіях Херсонської області окупанти анонсували “перереєстрацію” земель сільськогосподарського призначення.