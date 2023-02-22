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У Бердянську загострюється гуманітарна криза, молодь залишає місто

У місті критична ситуація із забезпеченням комунальних послуг. 

У Бердянську загострюється гуманітарна криза, молодь залишає місто
Фото: EPA/UPG

В окупованому Бердянську Запорізької області загострюється гуманітарна криза, повідомили у Центрі національного спротиву.

“В місті критична ситуація із забезпеченням комунальних послуг. Зокрема, місто часто залишаться без води і є загроза її повної відсутності”, – йдеться у повідомленні. 

На фоні гуманітарної кризи, яку створили окупанти, молодь та люди середнього віку все частіше покидають місто. Стає все менше населення працездатного віку.

Більшість уникає так званих евакуацій від росіян, яка призводить до фактичного заключення в полон на території РФ. Люди користуються альтернативними методами виїзду з ТОТ.

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Нагадаємо, 12 лютого у Бердянську “міліція” розігнала пострілами у повітря пенсіонерів, які вимагали виплатити їм пенсії.

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