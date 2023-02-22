В ООН заявили про зростання кількості жертв серед цивільних в Україні

За даними Управління Верховного Комісара ООН з прав людини за минулі 12 місяців в Україні росіяни вбили 8006 цивільних осіб.

Про це пише “Голос Америки”.

Кількість загиблих, про яку повідомлялося раніше, була на тисячу меншою.

“За останні 12 місяців загинуло щонайменше 8 006 мирних жителів та 13 287 поранено, на додаток до загиблих та поранених до цього внаслідок збройного конфлікту на сході України”, – сказала у вівторок на пресконференції в Женеві речниця Верховного комісара Елізабет Тросселл.

За даними ООН, понад 90% убитих стали жертвами широкомасштабних бомбардувань, ударів з повітря та застосування крилатих і балістичних ракет. Більшість мирних жителів були вбиті у своїх будинках або при спробі забезпечити свої базові потреби, коли купували продукти або намагалися принести воду воду.

Понад 600 мирних мешканців підірвалися на мінах. Серед загиблих – 487 дітей.

“Серед жертв – наймолодші та найстарші. Діти не можуть здобувати освіту через атаки на освітні заклади, люди похилого віку і люди з обмеженими можливостями стикаються з величезними труднощами, в деяких випадках не можуть дістатися бомбосховищ або довгий час змушені перебувати в підвалах, в умовах, які негативно позначаються на їньому здоров'і”, –заявив Верховний Комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

Тюрк зазначив, що щодня в Україні порушуються права людини та міжнародні закони і стає дедалі складніше шукати шлях до миру, з урахуванням “зростаючих людських страждань і руйнувань”.

На пресконференції у Женеві виступила голова Моніторингової місії ООН щодо ситуації з правами людини в Україні Матільда Боннер. “Ми задокументували понад сто випадків сексуального насильства, пов'язаних із цим військовим конфліктом. Сотні випадків насильницьких зникнень та незаконних затримань. І це лише ті випадки, які ми змогли зараз зареєструвати. Справжній масштаб цих порушень поки що немає можливості оцінити”, – сказала Боннер.

Тюрк додав, що ця війна дає відлуння по всьому світу, прямо впливає на підвищення цін на харчові продукти та енергоносії, ускладнює життя людей у глобальному масштабі, особливо для вразливих верств населення. Він зазначив, що війна в Україні суперечить усім міжнародним законам, і закликав “негайно зупинити жертви серед мирного населення”.