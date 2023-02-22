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ООН закликає Росію повернутись до діалогу стосовно ядерних озброєнь

Раніше на цю заяву Путіна відреагували в США.

ООН закликає Росію повернутись до діалогу стосовно ядерних озброєнь
Фото: EPA

В ООН стурбовані заявою Путіна про призупинення участі Росії в угоді про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь New START.

Про це повідомляє Голос Америки

"Світ без контролю над ядерними озброєннями є набагато небезпечнішим, нестабільнішим, із потенційно катастрофічними наслідками", - сказав речник ООН Стефан Дюжаррік.

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Він наголосив, що слід докласти всіх зусиль, щоб уникнути такого результату, включаючи негайне повернення до діалогу.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен назвав безвідповідальним рішення Росії призупинити участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Він додав, що з РФ були готові говорити про обмеження стратегічної зброї, попри те, що відбувається в світі чи стосунках між двома країнами.

Про рішення "призупинити" участь в програмі СНО-III, відомої також як "Новий старт", сьогодні оголосив президент РФ. Угода передбачала скорочення для кожної з країн розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників – до 700 одиниць, важких бомбардувальників, що здатні нести ядерні боєприпаси та розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок міжконтинентальних балістичних ракет – до 800 одиниць. Згідно з договором, на обʼєктах ядерного озброєння США та Росії мали проходити взаємні перевірки. Інспекції були поставлені на паузу через пандемію ковіду, але в 2022 році, під час повномасштабного вторгнення, Росія повідомила США про припинення американських інспекцій своїх обʼєктів. 

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