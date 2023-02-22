ООН закликає Росію повернутись до діалогу стосовно ядерних озброєнь

Раніше на цю заяву Путіна відреагували в США.

В ООН стурбовані заявою Путіна про призупинення участі Росії в угоді про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь New START.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Світ без контролю над ядерними озброєннями є набагато небезпечнішим, нестабільнішим, із потенційно катастрофічними наслідками", - сказав речник ООН Стефан Дюжаррік.

Він наголосив, що слід докласти всіх зусиль, щоб уникнути такого результату, включаючи негайне повернення до діалогу.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен назвав безвідповідальним рішення Росії призупинити участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Він додав, що з РФ були готові говорити про обмеження стратегічної зброї, попри те, що відбувається в світі чи стосунках між двома країнами.

Про рішення "призупинити" участь в програмі СНО-III, відомої також як "Новий старт", сьогодні оголосив президент РФ. Угода передбачала скорочення для кожної з країн розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників – до 700 одиниць, важких бомбардувальників, що здатні нести ядерні боєприпаси та розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок міжконтинентальних балістичних ракет – до 800 одиниць. Згідно з договором, на обʼєктах ядерного озброєння США та Росії мали проходити взаємні перевірки. Інспекції були поставлені на паузу через пандемію ковіду, але в 2022 році, під час повномасштабного вторгнення, Росія повідомила США про припинення американських інспекцій своїх обʼєктів.