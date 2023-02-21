"Иди на х*й". Керівник словацького МЗС вилаявся на адресу Орбана

Міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер вилаявся на адресу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана за його політику, що грає на руку президенту Росії Путіну.

Качер стверджує, що військова допомога Україні є морально правильною, оскільки росіяни вторглися в країну і вбивають українців. Він наголосив, що Євросоюз єдиний у допомозі Києву - лише Угорщина тримається осторонь, повідомляє "Європейська правда".

Качер зазначив, що позиція прем'єр-міністра Угорщини про те, що "це не наша війна", є морально неприйнятною.

"На вихідних їхній карпатський пророк просторікував про те, що це не наша війна. Це "просто військовий конфлікт між двома слов'янськими державами". Треба було залишити їх у спокої, ізолювати. Тобто, нехай росіяни швиденько переб'ють українців. Нехай вони не хвилюються. Як огидно. Як жалюгідно. Як не по-християнськи. Святий Мартин Турський (народився в нинішній Угорщині - ред.) помер би від сорому за таких християн", - написав глава МЗС Словаччини.

Качер зазначив, що в одному згоден з "цими карпатськими колаборантами російських агресорів".

"Постачання зброї в Україну затягує конфлікт і відтерміновує мир. Найбільшим постачальником зброї в Україну є Росія. Спочатку вона постачала їм і "зелених чоловічків". Вони відкрито нападають і постачають зброю в Україну вже рік. Щойно росіяни припинять постачати зброю в Україну, зберуть речі і поїдуть додому, в той самий момент інші перестануть підтримувати Київ у військовому плані і настане мир. Все дуже просто", - наголосив Качер.

Він також розкритикував позицію експрем’єра Словаччини Роберта Фіцо, який, за словами Качера, хоче "путінського миру, як Орбан".

"Орбан робить в Угорщині те саме, що ми робили б у Словаччині, якби в уряді була партія Smer - SD (Роберта Фіцо - Ред.)", - зазначив Качер.

За його словами, Словаччина є частиною розвиненого світу, тому він "не хоче, щоб ми "робили як Орбан".

"Для колабораціоністів Путіна, і особливо для наших в Карпатському басейні і високогір’ї, для всіх тих, хто хоче миру ціною знищення України, у мене є тільки одне послання", - зазначив словацький дипломат і додав лайку російською мовою: "Иди на х*й".

Нагадаємо, що Національна рада Словацької Республіки вкотре засудила російську агресію в Україні та висловила підтримку незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України. Словацькі депутати засудили широкомасштабні напади Росії на цивільних осіб, цивільні об'єкти та ключову енергетичну структуру.