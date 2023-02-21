У канцелярії президента Польщі зазначили, що цей візит є символом найінтенсивніших польсько-американських відносин в історії.

Президент США Джо Байден у межах візиту до Варшави зустрівся з польським президентом Анджеєм Дудою.

Глави держав обговорюватимуть спільні інтереси та підтримку України. Про це йдеться у повідомленні Канцлеряї президента в твіттері.

"Візит президента США до Польщі є символом найінтенсивніших польсько-американських відносин в історії та безпрецедентної ролі, яку сьогодні відіграє наша країна в міжнародній системі безпеки та підтримці України в війні", – зазначили в канцелярії Дуди.

🇵🇱🇺🇸 Rozpoczyna się historyczna, druga w ciągu niecałego roku wizyta Prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce. To jasny sygnał zaangażowania USA w bezpieczeństwo naszej części Europy. pic.twitter.com/z5Akp0wAUZ — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 21, 2023

Фото: EPA/UPG

Фото: twitter.com/prezydentpl/

Фото: twitter.com/prezydentpl/

Фото: twitter.com/prezydentpl/

Фото: twitter.com/prezydentpl/

Фото: EPA/UPG

Після перемовин із польським президентом та главами інших держав східного флангу НАТО президент США виступить із промовою. Учора він перебував із не анонсованим раніше візитом в Києві.