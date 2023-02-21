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Байден зустрівся у Варшаві з Анджеєм Дудою: говоритимуть про безпеку та Україну

У канцелярії президента Польщі зазначили, що цей візит є символом найінтенсивніших польсько-американських відносин в історії. 

Байден зустрівся у Варшаві з Анджеєм Дудою: говоритимуть про безпеку та Україну
Джо Байден і Анджей Дуда
Фото: Kancelaria Prezydenta twitter

Президент США Джо Байден у межах візиту до Варшави зустрівся з польським президентом Анджеєм Дудою

Глави держав обговорюватимуть спільні інтереси та підтримку України. Про це йдеться у повідомленні Канцлеряї президента в твіттері.

"Візит президента США до Польщі є символом найінтенсивніших польсько-американських відносин в історії та безпрецедентної ролі, яку сьогодні відіграє наша країна в міжнародній системі безпеки та підтримці України в війні", – зазначили в канцелярії Дуди. 

Фото: EPA/UPG

Фото: twitter.com/prezydentpl/

Фото: twitter.com/prezydentpl/

Фото: twitter.com/prezydentpl/

Фото: twitter.com/prezydentpl/

Фото: EPA/UPG

Після перемовин із польським президентом та главами інших держав східного флангу НАТО президент США виступить із промовою. Учора він перебував із не анонсованим раніше візитом в Києві. 

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