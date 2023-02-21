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Кількість загиблих унаслідок повені у Бразилії зросла до 40 осіб

Понад 2000 людей були змушені залишити свої будинки.

Кількість загиблих унаслідок повені у Бразилії зросла до 40 осіб
Фото: ЕРА/UPG

Кількість загиблих від руйнівних дощів, які падають з п’ятниці на південному сході Бразилії, в понеділок зросла до 40 осіб.

Про це пише Reuters з посиланням на владу штату Сан-Паулу.

Три десятки людей вважаються зниклими безвісти, відтак очікується збільшення кількості жертв.

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Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва відвідав регіон і заявив, що у районах, яким загрожує зсув і велика повінь, більше не можна будувати будинки. Він пообіцяв відновити постраждале місто Сан-Себастьян з приблизно 91 тисячею жителів і звести будунки у безпечніших місцях.

Фото: ЕРА/UPG

Потоп стався під час карнавалу в Бразилії, коли тисячі людей стікаються на пляжі регіону, що збільшило людські жертви стихійного лиха.

Понад 2000 людей були змушені залишити свої будинки після того, як дощі потужністю понад 600 міліметрів обрушилися на узбережжя найбагатшого штату Бразилії. Це найвищий загальний показник за всю історію країни.

Уряд працюватиме над відновленням ключових об’єктів інфраструктури, зокрема доріг, пошкоджених зсувами.

Фото: ЕРА/UPG

Повені в прибережному штаті Сан-Паулу стали останніми у серії катастроф, які нещодавно вразили Бразилію. Погане будівництво будинків, часто на схилах пагорбів, як правило, має трагічні наслідки під час сезону дощів у країні.

“Іноді природа застає нас зненацька, але іноді ми також спокушаємо природу”, – сказав Лула.

Фото: ЕРА/UPG

У Сан-Паулу оголосили триденну жалобу, а у шести містах штату –180-денний стан стихійного лиха.

Майже рік тому у місті Петрополіс неподалік Ріо-де-Жанейро унаслідок зсувів і повеней загинули понад 200 людей. Нещодавно від подібних катаклізмів постраждали також штати Баїя і Санта-Катаріна.

Нагадаємо, натомість Італія зіткнулася з новим попередженням про посуху, у річках та озерах країни є дефіцит води, а канали Венеції висихають.

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