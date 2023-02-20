Жозеп Боррель закликав членів ЄС передати Україні наявні в них запаси боєприпасів

Також очільник європейської дипломатії наголосив на необхідності збільшення потужності європейської промисловості, щоб виготовляти більше боєприпасів.

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС закликав передати Україні наявні запаси боєприпасів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

“Очевидно, що ми маємо запустити процедури для збільшення потужності європейської промисловості, щоб виготовляти більше (боєприпасів) і швидше. І очевидно, що ми маємо посилити наші зусилля не лише шляхом можливих закупівель на рівні ЄС для задоволення нагальних потреб України", – сказав Боррель.

Він також наголосив, що в найближчі тижні найкращий шлях надати Україні боєприпаси – передати вже наявні в європейських арміях запаси.

"Ми не повинні чекати, поки їх (боєприпаси) виготовлять. Ми маємо використати те, що вже виготовлене й зберігається на складах і буде виготовлене в найближчі дні. Пріоритет має надаватись постачанню українській армії. Стільки, скільки можемо", – підкреслив Боррель.

Водночас він додав, що це питання більше стосується міністрів оборони країн ЄС, а не очільників МЗС.

Конкретні пропозиції міністрам оборони з цього приводу мають бути представлені на наступному засіданні Ради ЄС 7-8 березня.

Раніше Боррель виступив із заявою, що Європейський Союз та його країни-члени мають прискорити постачання зброї для України.