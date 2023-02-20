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З території Музею техніки у Запоріжжі прибирають військову техніку

Загалом буде прибрано 9 одиниць техніки.

З території Музею техніки у Запоріжжі прибирають військову техніку
Фото: Мотор Січ

З території Музею техніки, розташованого в парку ім. Клімова у Запоріжжі, прибирають військову техніку. 

Про це повідомила пресслужба АТ “Мотор Січ”.

“Не дивлячись на те, що музей є приватною власністю та немає жодного відношення до АТ “Мотор Січ”, керівництво підприємства провело перемовини з військовими щодо вивезення техніки, яка перебувала тут на умовах безоплатної оренди”, - йдеться у повідомленні.

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В пресслужбі зазначили, що поруч із музеєм розташовані виробничі потужності підприємства, а також Палац культури ім. Шевченка та житлові будинки. 

Їхні мешканці попросили керівництво заводу посприяти вивезенню воєнних машин, щоб не наражатись на небезпеку ракетних ударів.

Загалом з парку буде прибрано 9 одиниць техніки.

Нагадаємо, контррозвідка та слідчі Служби безпеки викрили нові факти злочинної діяльності президента АТ “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва, який підозрюється в роботі на агресора.

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