З території Музею техніки у Запоріжжі прибирають військову техніку

З території Музею техніки, розташованого в парку ім. Клімова у Запоріжжі, прибирають військову техніку.
Про це повідомила пресслужба АТ “Мотор Січ”.
“Не дивлячись на те, що музей є приватною власністю та немає жодного відношення до АТ “Мотор Січ”, керівництво підприємства провело перемовини з військовими щодо вивезення техніки, яка перебувала тут на умовах безоплатної оренди”, - йдеться у повідомленні.
В пресслужбі зазначили, що поруч із музеєм розташовані виробничі потужності підприємства, а також Палац культури ім. Шевченка та житлові будинки.
Їхні мешканці попросили керівництво заводу посприяти вивезенню воєнних машин, щоб не наражатись на небезпеку ракетних ударів.
Загалом з парку буде прибрано 9 одиниць техніки.
Нагадаємо, контррозвідка та слідчі Служби безпеки викрили нові факти злочинної діяльності президента АТ “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва, який підозрюється в роботі на агресора.