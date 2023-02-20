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Кулеба: Є чітке відчуття, що ми готуємося до великої битви

Міністр очікує важливих рішень на зустрічі лідерів країн східного флангу НАТО.

Кулеба: Є чітке відчуття, що ми готуємося до великої битви
Фото: EPA/UPG

Україна зараз готується до великої битви на дипломатичному та військовому фронтах. Тому потрібна максимальна підтримка з боку союзників.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Міністр розповів, що зустріч лідерів країн східного флангу НАТО, яка днями відбудеться у Польщі, може призвести до додаткових рішень щодо підтримки України.

"Зараз, розумієте, є чітке відчуття, що ми готуємося до великої битви на полі бою та до битви на дипломатичному полі бою. І зараз потрібна максимальна мобілізація всіх друзів, усіх тих, хто дієво допомагає Україні", - наголосив Кулеба.

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Нагадаємо, що США виділяють Україні новий пакет військової допомоги обсягом $460 млн.

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