Кулеба: Є чітке відчуття, що ми готуємося до великої битви

Україна зараз готується до великої битви на дипломатичному та військовому фронтах. Тому потрібна максимальна підтримка з боку союзників.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Міністр розповів, що зустріч лідерів країн східного флангу НАТО, яка днями відбудеться у Польщі, може призвести до додаткових рішень щодо підтримки України.

"Зараз, розумієте, є чітке відчуття, що ми готуємося до великої битви на полі бою та до битви на дипломатичному полі бою. І зараз потрібна максимальна мобілізація всіх друзів, усіх тих, хто дієво допомагає Україні", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, що США виділяють Україні новий пакет військової допомоги обсягом $460 млн.