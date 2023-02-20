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Через російські обстріли Іванопілля на Донеччині загинула людина

Ще двоє отримали поранення.

Через російські обстріли Іванопілля на Донеччині загинула людина
Фото: Telegram/Павло Кириленко

Російські окупаційні війська обстріляли 20 лютого село Іванопілля на Донеччині.

Як повідомив керівник ОВА Павло Кириленко, в результаті одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

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Також протягом дня рашисти завдали артилерійських ударів по Торецьку, із реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли с. Новий Комар, били артилерією та ракетою по Авдіївці. 

"Від вогню окупантів знищені або пошкоджені житлові будинки, школа, Пункт незламності, автомобілі, магазини, кав'ярня та приміщення промислових підприємств", - розповів Кириленко.

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Нагадаємо, нині росіяни обстріляли Куп'янський район Харківщини. Під завалами може перебувати жінка.

Крім цього, під ворожі артилерійські обстріли потрапили прикордонні населені пункти Чернігівської області.

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