В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Україна не відвойовуватиме Крим військовим шляхом, – сенатор-демократ Адам Сміт
Україна не відвойовуватиме Крим військовим шляхом, – сенатор-демократ Адам Сміт
В місцях проживання переселенців на Прикарпатті виявили чисельні порушення, - Лубінець
В місцях проживання переселенців на Прикарпатті виявили чисельні порушення, - Лубінець
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
До Києва прибув президент США Джо Байден (оновлено)
До Києва прибув президент США Джо Байден (оновлено)
Пекін "розглядає можливість надання летальної допомоги Росії", – Блінкен (оновлено)
Пекін "розглядає можливість надання летальної допомоги Росії", – Блінкен (оновлено)
Росія своїми ядерними навчаннями хоче завадити візиту Байдена до Польщі, - ГУР
Росія своїми ядерними навчаннями хоче завадити візиту Байдена до Польщі, - ГУР
ГоловнаСуспільствоВійна

У Чорнобильській зоні відбулись військові навчання. Фоторепортаж

Підрозділи вчились відбивати можливий наступ з Білорусі.

У Чорнобильській зоні відбулись військові навчання. Фоторепортаж
Фото: Олександр Рудоманов

Сьогодні в Чорнобильській зоні відбулися навчання силових структур, у ході яких навчались відбивати можливу атаку зі білоруського напрямку.

Про це LB.ua повідомляє з місця подій.

Навчання проводяться періодично різними відомствами, але сьогодні було спільне навчання силових структур під командуванням керівника Чорнобильського напрямку. Основна ціль навчань – перевірити готовність відбити наступ противника з напрямку Білорусі, а також не допустити висадку десанту.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, американська письменниця передала автомобілі для підтримки безпеки в Зоні відчуження.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також