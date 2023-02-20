Сьогодні в Чорнобильській зоні відбулися навчання силових структур, у ході яких навчались відбивати можливу атаку зі білоруського напрямку.

Про це LB.ua повідомляє з місця подій.

Навчання проводяться періодично різними відомствами, але сьогодні було спільне навчання силових структур під командуванням керівника Чорнобильського напрямку. Основна ціль навчань – перевірити готовність відбити наступ противника з напрямку Білорусі, а також не допустити висадку десанту.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Нагадаємо, американська письменниця передала автомобілі для підтримки безпеки в Зоні відчуження.