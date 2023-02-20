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У Херсоні відновлять Алею Героїв України, яку зруйнували окупанти

Окупанти сплюндрували алею навесні 2022 року.

У Херсоні відновлять Алею Героїв України, яку зруйнували окупанти
Фото: Скрін з відео

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін доручив владі Херсона відновити Алею Героїв України.

Про це Херсонська ОВА повідомляє у Telegram.

"Ми неодмінно відновимо це знакове місце, зробимо його навіть краще. Початок покладено – відповідне доручення очільник Херсонщини уже надав міській владі", - йдеться у повідомленні.

Алею Героїв, де херсонці щороку вшановували памʼять Небесної Сотні, російські окупанти сплюндрували навесні 2022 року: зідрали зображення із захисниками України та зірвали державний герб України.

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Нагадаємо, що 12 лютого російські окупаційні війська знову обстріляли місто Херсон. Ворог вкотре завдав удар по будівлі обласної державної адміністрації.

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