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Росіяни забирають українські паспорти на окупованих територіях

Паспорт відбирають в тих, хто потрапив до катівні.

Росіяни забирають українські паспорти на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях України ворог під різними приводами продовжує вилучає українські паспорти.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Зокрема, окупанти ходять по домівках населення й вимагають отримувати документацію прав власності й таке інше відповідно до норм російського законодавства, а це можливо лише за наявності російського громадянства", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що при цьому українські документи ворог вилучає. При заяві на отримання російського громадянства український паспорт теж вимагають здавати. Паспорт також відбирають в тих, хто потрапив до катівні й не повертають після звільнення.

"Зауважимо, знищення самоідентифікації є однією з ознак геноциду. Також варто наголосити, що росіяни використовують потім відібрані паспорти для своїх ДРГ й в інших спецопераціях проти України", - додали у ЦНС.

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Нагадаємо, що в окупованому Залізному Порту на Херсонщині людей погрожують позбавити соціальних виплат, якщо вони не матимуть російський паспорт.

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