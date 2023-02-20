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У Чорному морі чергують сім російських кораблів, - ВМС

Один із них - носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом чотири ракети.

У Чорному морі чергують сім російських кораблів, - ВМС
Ілюстративне фото
Фото: bulgarianmilitary.com

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться сім російських кораблів, з них – один носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом чотири ракети.

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

"В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 72 ракети", – йдеться в повідомленні.

Напередодні у ВМС повідомляли про 10 російських кораблів, зокрема, - два носії "Калібрів" у Чорному морі.

Нагадаємо, раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що 23-24 лютого, у річницю повномасштабного російського вторгнення, можливі декілька хвиль ракетних ударів. У ці дні варто слідкувати за сигналами тривоги та не орієнтуватися лише на інформацію про наявність пусків.

Він запевнив, що ЗСУ та протиповітряна оборона готова до нових атак.

"Наша справа - зберігати спокій та дотримуватися сигналів тривоги. Раніше ми могли собі передбачати пуски ракет, коли вони відбуваються.., всі очікують стандартних дій та того, що можна не ховатися. Але по Києву та Запоріжжю взяли та вдарили «Кинджалами». Це було буквально кілька тижнів тому. Або ж думаємо, що вночі ракетного удару не буде. Та він буде вранці. Однак взяли та вдарили вночі. Так, невеликою кількістю ракет... Тому слід очікувати на нестандартні дії ворога. Можливого загострення", - попередив Ігнат.

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