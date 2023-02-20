​23-24 лютого можна очікувати на нестандартні дії ворога, - Ігнат

23-24 лютого, у річницю повномасштабного російського вторгнення, можливі декілька хвиль ракетних ударів. У ці дні варто слідкувати за сигналами тривоги та не орієнтуватися лише на інформацію про наявність пусків.

Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає кореспондент LB.ua.

"Росія може залякувати, але є офіційні виступи нашого військово-політичного керівництва держави. Наголошували вже не раз, що готуються та можливі провокації вже 23 числа (лютого). Бо у них це теж сакральна дата - «День защитника отечества» або «День советской армии и военного морского флота». Для них це одне з найбільш сакральних свят... Наступний день, 24 лютого - це річниця вторгнення на нашу землю. Тому в ці два дні можна очікувати кілька хвиль тих атак. Бо ворог, очевидно, завжди це робить. Використовує дати або напередодні них", - сказав Ігнат.

Речник додав, що скупчення авіації Росії дійсно відбувається, однак, поки що не можна казати, що - довкола України.

"А безпосередньо на летовищах, які вона (РФ, - ред.) використовує проти України. Це - близько 40 летовищ на окупованій території, в Криму, Білорусі. Ці летовища приймають різні типи авіації, яка використовується в атаках. Кількість авіації, що ворог накопичив на початку агресії, залишається такою самою й зараз. Це понад 700 літальних апаратів загалом: літаки тактичної авіації, гелікоптери, ударні та військово-транспортні. Це все знаходиться там. Ми вже наближаємося до 300-го збитого літака. Також до 300 вражених вертольотів. Попри втрати, противник може поповнювати техніку… Ми володіємо інформацією про кількість техніки та потенційні загрози, які можуть виникати", - пояснив Ігнат.

Він запевнив, що ЗСУ та протиповітряна оборона готова до нових атак.

"Наша справа - зберігати спокій та дотримуватися сигналів тривоги. Раніше ми могли собі передбачати пуски ракет, коли вони відбуваються.., всі очікують стандартних дій та того, що можна не ховатися. Але по Києву та Запоріжжю взяли та вдарили «Кинджалами». Це було буквально кілька тижнів тому. Або ж думаємо, що вночі ракетного удару не буде. Та він буде вранці. Однак взяли та вдарили вночі. Так, невеликою кількістю ракет... Тому слід очікувати на нестандартні дії ворога. Можливого загострення", - попередив Ігнат

Нагадаємо, декілька днів тому президент України Володимир Зеленський зазначив, що весняний наступ Росії вже розпочався. Він наголосив, що ворог уже атакує з декількох напрямків.