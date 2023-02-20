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"Наступ, якого всі очікують, все ще може статися", – Резніков

Зараз, за словами міністра, наступу з танками та артилерією немає. 

"Наступ, якого всі очікують, все ще може статися", – Резніков
Фото: ArmyInform

Новий наступ Росії все ще може відбутися. Кожні декілька тижнів, інколи частіше, росіяни здійснюють шквал повітряних ударів по Україні. 

Також вони випробовують оборону на передовій під Бахмутом. Така ситуація триває вже близько пʼяти місяців, заявив у інтервʼю Forbes міністр оборони України Олексій Резніков

Крім того, Росія задіює "групу Вагнера" з найманцями із вʼязниць. 

"Справжнього наступу, з танками і артилерією, ми поки не спостерігали. Але вони демонструють потенціал на півдні, і наступ, якого всі очікують, все ще може статися", – сказав міністр. 

Він наголосив, що у нас гарний захист, хоч і не ідеальний. 

"Наша воля до опору і наш бойовий дух непорушні. Ми плануємо виграти цю війну", – зазначив Резніков. 

За його словами, наразі триває процес накопичення ресурсів з обох сторін. 

"Кожна сторона готова проявити ініціативу, і ми чекаємо. Ми готові до наступу росіян і готуємо контрнаступ. Наша ключова мета у цій війні – перемогти, звільнивши всі тимчасово окуповані території, звільнивши наш народ та притягнути до відповідальності винних, які мають стати перед міжнародним трибуналом. Ми віримо, що разом із усім цивілізованим світом ми зможемо це зробити", – підсумував він. 

Нагадаємо, декілька днів тому президент України Володимир Зеленський зазначив, що весняний наступ Росії вже розпочався. Він наголосив, що ворог уже атакує з декількох напрямків. 

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