У Росії недостатньо резервів для наступу, - ISW

Швидше за все, він завершиться, не досягнувши поставленої мети та оперативно значущих успіхів.

У Луганській області тривають спроби Росії наступати, однак, окупантам не вистачає вільних резервів для масштабування чи інтенсивності своїх атак.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

"Відсутність кількох танкових підрозділів свідчить про те, що армія РФ має проблеми із заміною техніки, особливо танків, втрачених під час попередніх неуспішних наступальних операцій", - йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що російські сухопутні війська діють у межах звичайних підрозділів, а не у складі батальйонно-тактичних груп чи інших тимчасових структур. Водночас, росіяни все ж можуть мати деякі відновлені механізовані підрозділи в резерві. Однак, як вважають в ISW, залучення цих резервів на Луганщиниі навряд чи значно змінить хід наступу.

За даними інституту, російський наступ, ймовірно, триватиме ще деякий час і може тимчасово набрати обертів після того, як будуть залучені останні резерви (якщо такі будуть запроваджені). Але, швидше за все, він завершиться, не досягнувши поставленої мети та оперативно значущих успіхів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що українські сили можуть продовжувати протистояти просуванню Росії, доки почнуть контрнаступ, але союзникам необхідно продовжувати допомагати Україні зброєю. Він також зазначав, що тактика Росіх полягає в повному знищенні, і росіяни, які виконують ці накази, розділяють ці "цінності".

Президент наголосив, що Україна не піде на жодні територіальні поступки і не згодна на діалог із Путіним.