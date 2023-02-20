Білий дім радить Україні не зволікати з контрнаступом, – Politico

Адміністрація президента США Джо Байдена наполягає Офісу президента Володимира Зеленського, щоб Україна закріпила свої успіхи на полі бою і, можливо, завдала контрудару.

Про це пише видання Politico з посиланням на джерела.

Зазначається, що Білий дім радить Зеленському готуватися до наступу вже зараз, оскільки зараз безперешкодно надходять зброя і допомога з Вашингтона та Європи.

"Білий дім також сказав команді Зеленського, за словами кількох офіційних осіб, готуватися до наступу зараз, оскільки зброя та допомога з Вашингтона та Європи надходять вільно, побоюючись, що підтримка з боку європейських сусідів України може бути обмеженою", – йдеться в статті.

Видання нагадує, що Байден вирушить до Польщі, щоб зустрітися з президентом Анджеєм Дудою та лідерами НАТО. Там він, ймовірно, загострить увагу на необхідності Заходу тримати курс на Україну.

Проте, як ідеться у матеріалі, попри успіхи України, Росія все ще контролює майже 20% території України, і конфлікт "сповільнився до жорстокої війни на виснаження".

Нагадаємо, на початку лютого міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Україна використовуватиме основні бойові танки для контрнаступу проти російських окупаційних військ.

Президент Володимир Зеленський вважає, що українські сили можуть продовжувати протистояти просуванню Росії, доки почнуть контрнаступ, але союзникам необхідно продовжувати допомагати Україні зброєю. Він також зазначав, що тактика Росіх полягає в повному знищенні, і росіяни, які виконують ці накази, розділяють ці "цінності".

Президент наголосив, що Україна не піде на жодні територіальні поступки і не згодна на діалог із Путіним.