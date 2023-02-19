Головне за день. Неділя, 19 лютого

Наступальні дії ворога на Донбасі, засідання Ставки, ядерний шантаж Росії. Яким запам’ятається 361-й день повномасштабної війни.

Україна вже стала членом європейської сім'ї, а Євросоюз має уточнити процедури, щоб це відобразити.

Про це під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Українці у боротьбі з російською агресією змінили історію і довели, що Україна за визначенням належить до Європейського Союзу, і ЄС має уточнити свої процедури, щоб відобразити цю реальність, сказав Боррель.

За його словами, Європейський союз - "це армія України", тому що конфлікт, який проходить на її території, є "екзистенційною загрозою європейській безпеці".

Також Боррель заявив, що Європейський Союз та його країни-члени мають прискорити постачання зброї для України.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони за добу завдала 20 ударів по районах зосередження окупантів, 7 – по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також 2 ударів – по важливих об’єктах противника.

Наші захисники збили ворожий літак Су-25, 2 безпілотних літальних апарати типу “Орлан-10” та дрон-камікадзе типу “Ланцет-3”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили батарею реактивних систем залпового вогню противника.

Противник завдав 9 ракетних та 11 авіаційних ударів. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 19 лютого – в новині.

Сьогодні президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки у новому розширеному форматі. На засіданні доповідали головнокомандувач і командувачі напрямків, були доповіді безпосередньо з передової.

Про це глава держави повідомив у Telegram. За його словами, головнокомандувач доповів щодо ситуації загалом на фронті, зробив особливий акцент на мобілізації, конкретній ситуації, тому, як і що здійснюється.

“Ми вирівнюємо ситуацію, робимо все, щоб підготувати наші дії – заплановані на перспективу, на найближчу перспективу. А також те, що робиться зараз, цими днями, на передовій”, – зазначив президент. Він зауважив, що ситуація непроста, але Україна бореться, ламає окупанта й завдає Росії надзвичайно відчутних втрат.

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 461 дитина, понад 924 дітей поранено.

"Станом на ранок 19 лютого більш ніж 1385 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 461 дитина загинула та понад 924 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 445, Харківській - 272, Київській - 123, Херсонській - 87, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 64", – сказано у повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора.

Зокрема 17 лютого внаслідок обстрілу окупантами Бахмута Донецької області поранено 16-річного хлопця.

Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

В РФ розпочинають масштабні навчання стратегічних ядерних сил напередодні візиту до Європи Президента США Джо Байдена, повідомляє ГУР Міноборони.

Наразі підтверджено підготовку компонентів стратегічних ядерних сил до пуску балістичних ракет морського та наземного базування, а також крилатих ракет повітряного базування. В рамках підготовки до навчань проведено перевірку системи централізованого бойового управління «Моноліт».

Також на авіабазі «Тамбов» розгорнуто допоміжний пункт управління командування дальньої авіації.

"Такі дії військово-політичного керівництва РФ, зокрема, є спробою завадити візиту Джо Байдена до Європи, який заплановано на 20-22 лютого, шляхом прямого ядерного шантажу та послабити міжнародну підтримку України", - пояснили у ГУР.

Нагадаємо, президент США Джо Байден відвідає Польщу 20-22 лютого. Американський президент зустрінеться з польським колегою та лідерами "Бухарестської дев'ятки".

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