Росія своїми ядерними навчаннями хоче завадити візиту Байдена до Польщі, - ГУР

В РФ розпочинають масштабні навчання стратегічних ядерних сил напередодні візиту до Європи Президента США Джо Байдена.

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

Наразі підтверджено підготовку компонентів стратегічних ядерних сил до пуску балістичних ракет морського та наземного базування, а також крилатих ракет повітряного базування. В рамках підготовки до навчань проведено перевірку системи централізованого бойового управління «Моноліт».

Зокрема, перевірено канали бойового управління, сили та засоби стратегічних ядерних сил переведено у вищі ступені бойової готовності, до екіпажу ракетного підводного крейсера стратегічного призначення доведено бойове розпорядження на вихід у район пуску, підтримується 24-годинна бойова готовність до застосування.

Також на авіабазі «Тамбов» розгорнуто допоміжний пункт управління командування дальньої авіації.

"Такі дії військово-політичного керівництва РФ, зокрема, є спробою завадити візиту Джо Байдена до Європи, який заплановано на 20-22 лютого, шляхом прямого ядерного шантажу та послабити міжнародну підтримку України", - пояснили у ГУР.

Нагадаємо, президент США Джо Байден відвідає Польщу протягом 20-22 лютого. Американський президент зустрінеться з польським колегою та лідерами "Бухарестської дев'ятки".