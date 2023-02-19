Франція хоче поразки Росії у війні, але не хоче її "знищення", – Макрон

За його словами, позиція знищення Росії ніколи не була позицією Франції та ніколи нею не стане.

Французький президент Еммануель Макрон заявив, що його країна хоче поразки Росії у війні, але не бажає її "знищення". Про це він заявив газеті Le Journal du Dimanche, пише The Guardian.

"Я не думаю так, як деякі інші люди, що нашою ціллю повинна бути повна повна поразка Росії, напавши на РФ на її власній території", – сказав він.

Він сказав, що така позиція знищення Росії ніколи не була позицією Франції та ніколи нею не стане.

За час повномасштабного вторгнення Еммануель Макрон зробив низку суперечливих заяв відносно Росії. У квітні він заявив про "братерство" України та РФ, в червні – що треба уникнути "приниження" Росії, в грудні заговорив про необхідність надати росіянам "гарантії безпеки". Через свої слова він зазнавав критики від лідерів інших західних країн, а деякі держави навіть зробили офіційний дипломатичний демарш.

У січні з Макроном мав зустріч президент України Володимир Зеленський. За її підсумками він сказав, що Макрон "нарешті по-справжньому змінився".