Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Будинки і війна
Будинки і війна
На Луганщині рашисти встановили потужну систему РЕБ, яка не дає працювати дронам
На Луганщині рашисти встановили потужну систему РЕБ, яка не дає працювати дронам
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Франція планує передати Україні 25 застарілих броньованих машин
Франція планує передати Україні 25 застарілих броньованих машин
Константинов і Сальдо привезли на окуповану Херсонщину святі мощі до 23 лютого
Константинов і Сальдо привезли на окуповану Херсонщину святі мощі до 23 лютого
У Хмельницькому вибухи пошкодили виші, багатоповерхівки, поранено двох осіб (оновлення)
У Хмельницькому вибухи пошкодили виші, багатоповерхівки, поранено двох осіб (оновлення)
В місцях проживання переселенців на Прикарпатті виявили чисельні порушення, - Лубінець
В місцях проживання переселенців на Прикарпатті виявили чисельні порушення, - Лубінець
ГоловнаСвіт

Франція хоче поразки Росії у війні, але не хоче її "знищення", – Макрон

За його словами, позиція знищення Росії ніколи не була позицією Франції та ніколи нею не стане. 

Франція хоче поразки Росії у війні, але не хоче її "знищення", – Макрон
Фото: EPA/UPG

Французький президент Еммануель Макрон заявив, що його країна хоче поразки Росії у війні, але не бажає її "знищення". Про це він заявив газеті Le Journal du Dimanche, пише The Guardian

"Я не думаю так, як деякі інші люди, що нашою ціллю повинна бути повна повна поразка Росії, напавши на РФ на її власній території", – сказав він. 

Він сказав, що така позиція знищення Росії ніколи не була позицією Франції та ніколи нею не стане. 

За час повномасштабного вторгнення Еммануель Макрон зробив низку суперечливих заяв відносно Росії. У квітні він заявив про "братерство" України та РФ, в червні – що треба уникнути "приниження" Росії, в грудні заговорив про необхідність надати росіянам "гарантії безпеки". Через свої слова він зазнавав критики від лідерів інших західних країн, а деякі держави навіть зробили офіційний дипломатичний демарш. 

У січні з Макроном мав зустріч президент України Володимир Зеленський. За її підсумками він сказав, що Макрон "нарешті по-справжньому змінився". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також