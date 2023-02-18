Кількість жертв землетрусу у Туреччині та Сирії перевищила 46 тисяч

Понад 46 000 людей загинули під час землетрусу, який стався в Туреччині та Сирії, і очікується, що кількість жертв зросте.

Про це пише Reuters.

Кількість загиблих у Туреччині становить 40 642 особи, а сусідня Сирія повідомила про понад 5 800 смертей, і ця цифра не змінюється протягом кількох днів.

Відомо, що приблизно 345 000 квартир у Туреччині зруйновані, а багато осіб зникли безвісти.

Голова Управління Туреччини з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD) Юнус Сезер заявив, що пошуково-рятувальні роботи будуть здебільшого припинені в неділю ввечері.

У розмові з Reuters на полях Мюнхенської конференції з безпеки директор ВПП Девід Бізлі сказав, що сирійський і турецький уряди дуже добре співпрацюють, але їхнім операціям перешкоджають на північному заході Сирії. Минулого тижня агентство повідомило, що там закінчуються запаси, і закликало відкрити більше пунктів пропуску з Туреччини.

Медики та експерти висловили занепокоєння щодо можливого поширення інфекції в районі, де минулого тижня зруйнувалися десятки тисяч будівель, унаслідок чого була пошкоджена санітарна інфраструктура.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив у суботу, що попри зростання кількості кишкових інфекцій і інфекцій верхніх дихальних шляхів, ці цифри не становлять серйозної загрози для здоров'я населення.

Нагадаємо, у Туреччині заарештували 78 осіб за через “провокаційні дописи” про землетрус.