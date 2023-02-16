У Туреччині заарештували 78 осіб за через “провокаційні дописи” про землетрус

У Туреччині заарештували 78 осіб за звинуваченнями у поширенні страху та паніки через “розповсюдження провокаційних дописів” про землетрус у соціальних мережах. Кількість загиблих у Туреччині та Сирії перевищила 41 тисячу, мільйони людей потребують гуманітарної допомоги.

Про це пише Reuters.

20 із заарештованих утримуються в попередньому ув’язненні.

Головне управління безпеки Туреччини заявило, що виявило 613 осіб, звинувачених у публікації провокацій. Проти 293 було розпочато судове провадження. З цієї групи головний прокурор наказав заарештувати 78.

Управління додало, що 46 веб-сайтів було закрито через “фішингові шахрайства”, які намагалися викрасти пожертви для жертв землетрусу. Також закрито 15 акаунтів у соціальних мережах, які видавали себе за офіційні установи.

У жовтні минулого року парламент Туреччини прийняв закон, згідно з яким журналісти та користувачі соціальних мереж можуть бути ув’язнені на термін до трьох років за поширення “дезінформації”, що викликало занепокоєння серед правозахисних груп і європейських країн щодо свободи слова, особливо напередодні президентських і парламентських виборів цього літа.

Минулого тижня Туреччина заблокувала доступ до Twitter приблизно на 12 годин з полудня середи до початку четверга, посилаючись на поширення дезінформації. Це викликало гнівну реакцію опозиційних політиків і людей, які використовують платформу для пошуку близьких і обміну інформацією про рятувальні заходи.

Директор із комунікацій Туреччини Фахреттін Алтун у понеділок написав у Твіттері, що Туреччина переживає “серйозне інформаційне забруднення”, і влада буде публікувати щоденний бюлетень, у якому виправлятиметься неправдива інформація.

Протягом тижня після землетрусу уряд отримав близько 6200 одиниць неправдивих повідомлень, додав Алтун.