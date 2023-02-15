Угорщина заборонила в'їзд Віктору Балозі

Він зазначив, що буде їздити в країни ЄС, а в Угорщиину - "не збирався і не збираюсь".

Народному депутату Віктору Балозі заборонили в'їзд до Угорщини.

Про це він написав у фейсбуці, а також повідомило угорське видання PestiSrаcok.

"Отримав нагороду від мілкого діяча сучасності Орбана - становлю загрозу національній безпеці Угорщини. Показово, що угорська влада мене «злякалась» в день встановлення національного державного символу України - Тризуба, замість імперського символа «Великої Угорщини» турула на Мукачівському замку", - написав він.

Балога назвав таке рішення "визнанням ефективності нашої боротьби за суверенітет України".

"Сприймаю таке рішення путінських прихвостней, як визнання ефективності нашої боротьби за територіальну цілісність та суверенітет України. Тим більше, що «компанія» в мене в списку тих, кого угорці бояться та хочуть не пускати в ЄС, більш ніж достойна - патріоти із різних сфер та регіонів, зокрема, представники СБУ, які ведуть справу проти лідера проорбанівської "КМКС" Брензовича та львівські активісти, які бороться з імперськими символами на нашій українській землі", - додав Балога.

Він також зазначив, що буде їздити в країни ЄС, а в Угорщиину - "не збирався та не збираюсь".

"З Божої ласки, Путіна, Орбана та різну шушеру переживем. Головне, щоб Україна перемогла Росію, а діти й онуки були здорові", - додав Балога.

Нагадаємо, в жовтні минулого року на території мукачівського замку "Паланок" встановили український тризуб замість угорського символа – птаха турула. У товаристві угорської культури Закарпаття розкритикували це рішення, а міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 14 жовтня викликав тимчасового повіреного у справах України.

Монумент турула був встановлений у замку "Паланок" у березні 2008 року.