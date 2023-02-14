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В Угорщині напередодні річниці вторгнення до України відкрилася "патріотична" російська опера

Опера на основі твору композитора Сергія Прокофʼєва презентується в угорській столиці російською мовою. 

В Угорщині напередодні річниці вторгнення до України відкрилася "патріотична" російська опера
Фото: скріншот з відео опери

У Будапешті напередодні річниці вторгнення Росії до України відкрилася "патріотична" російська опера – "Війна і мир", заснована на романі Толстого. В творі є слова "Слава армії! Не зів'яне слава Росії!", пише The Guardian.

Угорська державна опера, яка минулого тижня презентувала нову постановку опери, наполегливо зазначала, що розклад і постановка опери були заплановані задовго до того, як Володимир Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну.

"Але помпезна музика та патріотичне російськомовне лібрето викликають жахливий резонанс із наближенням першої річниці російської війни в Україні, особливо коли їх виконують на сцені лише за три години їзди від українського кордону", – зазначили журналісти. 

Опера – російською мовою.

Фото: opera.hu

Кореспонденти зауважили, що ні угорський премʼєр Віктор Орбан, ні її міністр закордонних справ Пітер Сійярто за час великої війни не відвідували Україну. При цьому Сійярто літав до Москви влітку. 

"Будапешт продовжував залишатися відкритим для російських туристів, на відміну від деяких інших частин регіону, і в оперному театрі в середу ввечері не було видимого занепокоєння від фрагментів лібрето про те, як російська армія тисне «іноземну сарану» і залишає ворогів «без шкіри і без обличчя». Наприкінці чотиригодинного оперного марафону вистава зібрала овації", – підсумували корнспонденти.

Згідно з інформацією на сайті театру, премʼєра "Війни і миру" в Будапешті відбулася 28 січня. Концерти заплановані і на декілька дат лютого. 

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