Оприлюднена раніше пісня "Фортеця Бахмут" вже набрала кілька мільйонів прослуховувань.

Гурт Антитіла презентував відеокліп на пісню “Фортеця Бахмут”. У кадрі – справжні військові й реальна, не постановочна робота української артилерії по ворожих цілях у найгарячішій точці світу сьогодні – місті Бахмут.

Про це йдеться у пресрелізі гурту.

Зазначається, що сама пісня, що була оприлюднена раніше вже набрала декілька мільйонів прослуховувань лише за один тиждень і продовжує очолювати радіо та інтернет-чарти.

Гурт відправився на передову і три доби провів разом з гаубичним розрахунком, щоб зняти нове мотивуюче відео для всіх українських військових. Бахмут став одним із символів цієї війни. І пісня і кліп присвячені всім Збройним силам України і всьому українському народу, який чинить шалений опір російським окупантам. Зйомки були погоджені, скоординовані і підтримані командуванням сухопутних військ Збройних сил України.

Майже три доби при мінусовій температурі та за несприятливих погодних умов, тривали зйомки відеороботи “Фортеця Бахмут” на справжніх позиціях під час виконання бойових завдань під Бахмутом. Під наглядом ворожих розвідувальних апаратів, БПЛА та постійною загрозою влучання по позиціям ворожими касетними снарядами, ланцетами, в наслідок контр-батарейної боротьби ворога.

“Контр-батарейна боротьба – це коли наші артилерійські позиції ворог намагається будь-яким чином знищити. Хлопці стріляють, їхню позицію виявляють з повітря, і поки йде робота, ворог намагається цю позицію “накрити”, саме тому робиться кілька пострілів, виконується поставлене завдання, відпрацьовуються цілі і максимально швидко гармата складається і переїжджає на іншу вогневу позицію”, – розповідає деталі зі зйомок директор гурту Сергій Вусик.

В кадрі – бойовий підрозділ 59 гаубичного артдивізіону 45 окремої артилерійської бригади.

У кліпі – реальні влучання по реальних ворожих цілях (скупчення техніки, БК ворога) з потужної гармати, яку надали наші партнери, М777. Це одна з найвисокоточніших артилерійських установок у світі.

Знімальний процес розпочався заздалегідь. Разом з командуванням вибрали і узгодили визначені позиції, готувались цілі. Наступні дві доби тривали зйомки з одночасним вивченням місцевості, роботою підрозділу і знищенням ворога.

Знімальна група у складі 4 осіб. Режисер – Віктор Скуратовський, оператор – Сергій Бандерас, фокуспулер, механік камери Юрій Коновальский, продюсер, директор гурту, музикант та військовий – Сергій Вусик.

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