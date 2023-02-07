До United24 приєднався французький режисер Мішель Хазанавічус

За словами Зеленського, це "наш перший голос United24 у Франції".

Французький режисер Мішель Хазанавічус став амбасадором фандрейзингової платформи United24.

Про це у відеозверненні повідомив Президент Володимир Зеленський.

Глава держави провів зустріч із Хазанавічусом, а також спортсменкою Еліною Світоліною, яка теж є посолкою платформи на підтримку України.

"Мішель приєднався до амбасадорів і буде допомагати нам із відбудовою. Це наш перший голос United24 у Франції, і я вірю, що цей голос буде потужним", - сказав Зеленський.

Він додав, що благодійна платформа змогла акумулювати вже майже 300 мільйонів доларів від "звичайних людей і компаній із понад ста країн світу".

Нагадаємо, Еліна Світоліна стала амбасадоркою United24 торік у червні.

Нещодавно долучився до платформи всесвітньо відомий виконавець кантрі-музики, багаторазовий лауреат премій “Греммі” й Academy of Country Music Awards Бред Пейслі.