​Війна. Прогноз на пів року
​Війна. Прогноз на пів року
Небезпечний аеростат: як повітряний зонд погіршив відносини США та Китаю
Небезпечний аеростат: як повітряний зонд погіршив відносини США та Китаю
​З 1 вересня УГКЦ в Україні переходить на новий календар
​З 1 вересня УГКЦ в Україні переходить на новий календар
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Ивано-Франковский облсовета собирает внеочередную сессию для ответа Медведеву
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
Кількість загиблих унаслідок землетрусів в Туреччині та Сирії перевищила 4300 осіб (оновлено)
Кількість загиблих унаслідок землетрусів в Туреччині та Сирії перевищила 4300 осіб (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Рівень води у Каховському водосховищу стрімко знижується і загрожує роботі ЗАЕС

Для ліквідації чисельних загроз необхідний міжнародний вплив, зокрема МАГАТЕ.

Рівень води у Каховському водосховищу стрімко знижується і загрожує роботі ЗАЕС
Фото: Укргідроенерго

На Каховській ГЕС відбувається неконтрольований скид води, через що рівень води у Каховському водосховищу стрімко знижується. 

Про це повідомила пресслужба Запорізької ОВА.

“Значне зниження рівня води у Каховському водосховищі негативно впливає на технічні процеси на ЗАЕС. Рівень у 13,2 м є мінімальним для забору води в охолоджувальний резервуар. У разі зупинки подачі води почнуться проблеми з охолодженням реакторів, а це призведе до катастрофи”, - зазначив перший заступник начальника ОВА Геннадій Тімченко.

Зазначається, що наразі низка населених пунктів, зокрема Енергодар, Мелітополь і Бердянськ, зіштовхнулись з проблемою водопостачання. Але особливо гостро питання водопостачання постане влітку, коли природний рівень води значно знижується. 

Як зазначають експерти “Укргідроенерго”, російські окупанти навмисно скидають через Каховську ГЕС великі обсяги води, відкривши шлюзи станції. Вони це роблять, оскільки бояться форсування Дніпра українськими військовими. 

Українська влада сподівається, що вирішенню проблеми допоможе міжнародний тиск на окупанта, щоб не допустити розгортання гуманітарної, екологічної та ядерної катастроф.

Зокрема, ситуація з подачею води до водойм-охолоджувачів реакторів на ЗАЕС, зважаючи на відсутність доступу української сторони до цього об'єкту, вимагає окремого регулювання за участі МАГАТЕ.

Нагадаємо, для запуску Запорізької АЕС після деокупації знадобляться значні час та зусилля. Станція потребуватиме щонайменше двомісячної інспекції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також