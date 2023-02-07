Рівень води у Каховському водосховищу стрімко знижується і загрожує роботі ЗАЕС

На Каховській ГЕС відбувається неконтрольований скид води, через що рівень води у Каховському водосховищу стрімко знижується.

Про це повідомила пресслужба Запорізької ОВА.

“Значне зниження рівня води у Каховському водосховищі негативно впливає на технічні процеси на ЗАЕС. Рівень у 13,2 м є мінімальним для забору води в охолоджувальний резервуар. У разі зупинки подачі води почнуться проблеми з охолодженням реакторів, а це призведе до катастрофи”, - зазначив перший заступник начальника ОВА Геннадій Тімченко.

Зазначається, що наразі низка населених пунктів, зокрема Енергодар, Мелітополь і Бердянськ, зіштовхнулись з проблемою водопостачання. Але особливо гостро питання водопостачання постане влітку, коли природний рівень води значно знижується.

Як зазначають експерти “Укргідроенерго”, російські окупанти навмисно скидають через Каховську ГЕС великі обсяги води, відкривши шлюзи станції. Вони це роблять, оскільки бояться форсування Дніпра українськими військовими.

Українська влада сподівається, що вирішенню проблеми допоможе міжнародний тиск на окупанта, щоб не допустити розгортання гуманітарної, екологічної та ядерної катастроф.

Зокрема, ситуація з подачею води до водойм-охолоджувачів реакторів на ЗАЕС, зважаючи на відсутність доступу української сторони до цього об'єкту, вимагає окремого регулювання за участі МАГАТЕ.

Нагадаємо, для запуску Запорізької АЕС після деокупації знадобляться значні час та зусилля. Станція потребуватиме щонайменше двомісячної інспекції.