Шойгу посилює конфлікт із "вагнерівцями", - ГУР

Він не згадує участь "вагнерівців" у бойових діях.

Керівник Міноборони РФ Сергій Шойгу посилює конфлікт із ПВК "Вагнера". Він навмисно не згадує їхню участь у бойових діях.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Як зазначає ГУР, за інформацією російських пропагандистських видань, Шойгу на нараді заявив про нібито повний контроль над Соледаром Донецької області. Чиновник країни-агресора наголосив, що це є результатом дій російської регулярної армії. При цьому Шойгу свідомо не згадав про участь "вагнерівців" у бойових діях.

"Ця інформація замовчується російськими пропагандистськими ЗМІ, що свідчить про продовження конфлікту серед військово-політичного керівництва Росії", - сказано в повідомленні ГУР.

Нагадаємо, що компанія "Газпром нефть" створює власну приватну військову компанію.

Верховна Рада прийняла постанову про визнання російської приватної військової компанії "Вагнер" міжнародною злочинною організацією.