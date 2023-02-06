Рада визнала російську ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією

Верховна Рада прийняла Постанову про визнання російської приватної військової компанії "Вагнер" міжнародною злочинною організацією.

За постанову проголосували 333 нарордних депутатів, передає кореспондент LB.ua.

"Українськими компетентними органами отримано неспростовні докази, що свідчать про злочинний характер діяльності приватної військової компанії «Вагнер» (далі – ПВК «Вагнер»)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 2014 року ПВК "Вагнер" безпосередньо причетна до реалізації агресивної політики Росії на шкоду миру, стабільності, суверенітету і територіальній цілісності України. ПВК "Вагнер" знаходиться під повним контролем Росії і є одним з інструментів неспровокованої збройної агресії проти України та геноциду українського народу.

Члени ПВК у своїй діяльності на території України використовують злочинні методи, які мають невибірковий характер і несуть загрозу життю і здоров’ю цивільного населення, мають ознаки масового порушення міжнародного гуманітарного права.

"Члени ПВК «Вагнер» відповідальні за численні випадки неправомірного і необґрунтованого воєнною необхідністю застосування зброї проти мирного населення України, акти жорстокості і жорстокого поводження, примусового переміщення цивільних осіб, зґвалтування, викрадення дітей, масові страти, збройні напади на заклади освіти, охорони здоров’я, культові споруди тощо. За вказаними фактами правоохоронні органи України розслідують відповідні кримінальні провадження, зокрема за статтями про тероризм. Міжнародний характер злочинної діяльності ПВК «Вагнер» підтверджується неспростовними доказами її дій з дестабілізації, порушення прав людини та незаконних операцій з природними ресурсами у країнах Африки (ЦАР, Малі, Лівія) та Близького Сходу (Сирія). Члени ПВК «Вагнер» причетні до тяжких кримінальних правопорушень, у тому числі масових позасудових страт, тортур, зґвалтувань, викрадень, утримання заручників тощо.Враховуючи вищенаведене, існує необхідність у визнанні ПВК «Вагнер» міжнародною злочинною організацією", - наголошують нардепи.

Також 336 нардепів проголосували за Постанову про Звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу про визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями.

У постанові йде мова про такі російські приватні військові компанії: E.N.O.T., Cossacks, SlavCorps, ATKGroup, Centre R, MS Group, MAP, RSB Group та ПВК "Вагнер".

Рада звертається до урядів та парламентів світу із закликом "про визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями, визнання РФ державою-спонсором тероризму, що всебічно підтримує тероризм та блокує діяльність Ради Безпеки ООН, чим ставить під загрозу міжнародний мир і безпеку, а також посилити тиск на Російську Федерацію, у тому числі шляхом запровадження нових секторальних обмежувальних заходів (санкцій)".

Нагадаємо, 31 січня Нижня палата парламенту Канади одностайно підтримала постанову про направлення уряду пропозиції щодо визнання ПВК “Вагнер” терористичною організацією.

3 лютого Офіс генпрокурора України повідомив про підозру керівнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину.