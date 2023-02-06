Рада ухвалила звернення із закликом про переведення Саакашвілі на лікування за кордон

"Грузинська сторона має забезпечити громадянину України Саакашвілі належну медичну допомогу, а також створити умови для його переведення до однієї з європейських або американських клінік".

Верховна Рада на засіданні 6 лютого прийняла Постанову про звернення Верховної Ради до Грузії, Європейського парламенту, Ради Європейського Союзу, Європейської Комісії, Парламентської Асамблеї Ради Європи та парламентів держав-членів Європейського Союзу щодо необхідності негайного переведення третього Президента Республіки Грузія (2004 – 2013 рр.), громадянина України Міхеіла Ніколозовича Саакашвілі на лікування за кордон.

За постанову проголосували 311 нардепів, передає кореспондент LB.ua.

"Критичний стан здоров’я третього Президента Грузії, громадянина України Міхеіла Ніколозовича Саакашвілі, підтверджений судово-експертною комісією Центру «Емпатія» за участю грузинських та міжнародних експертів відповідно до принципів Керівництва з ефективного розслідування та документування тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання (Стамбульського протоколу), потребує рішучої реакції з боку Верховної Ради України. Посилаючись на пункт 7 резолюції 2463 (2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи, членами якої є Україна та Грузія, в якому Асамблея закликала переглянути справи політичних в’язнів, які виступають проти загарбницької політики Російської Федерації та звільнити їх, включно з Міхеїлом Саакашвілі, який є громадянином України та колишнім президентом Грузії. Грузинська сторона має забезпечити громадянину України Міхеілу Саакашвілі належну медичну допомогу, а також створити умови для його переведення до однієї з європейських або американських клінік для подальшого лікування", - йдеться у зверненні.

Постановою нардепи звертаються до Грузії, Європейського парламенту, Ради Європейського Союзу, Європейської Комісії, Парламентської Асамблеї Ради Європи та парламентів держав-членів ЄС "щодо необхідності негайного переведення третього Президента Республіки Грузія, громадянина України Міхеіла Саакашвілі на лікування за кордон".

Нагадаємо, 31 січня адвокат Саакашвілі і його близькі повідомили про його переведення до реанімації.

Президент Володимир Зеленський заявив, що грузинська влада поставила за мету вбити колишнього президента Грузії. Перед тим на судовому засіданні Саакашвілі показав, як схуд за час ув’язнення, доки зв’язок не перервали.

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест щодо негуманного поводження із Саакашвілі і просить передати його Україні.