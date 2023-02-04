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Зеленський та Сунак обговорили подальше розширення спроможностей української армії

Зокрема, президент України подякував за тренування українських екіпажів на танках Challenger 2. 

Зеленський та Сунак обговорили подальше розширення спроможностей української армії
Ілюстративне фото
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак обговорили подальше розширення спроможностей української армії. 

Про це український президент написав у Twitter. 

“У розмові з Ріші Сунаком подякував за старт тренувань українських екіпажів на Challenger. Також говорили про подальше розширення спроможностей української армії, різнобічну підтримку України на коротку й довгу перспективу”, - написав президент. 

Також він окремо наголосив, що представникам агресора не місце на майбутній Олімпіаді в Парижі. 

Нагадаємо, нещодавно британське Міноборони показало, як танкісти ЗСУ освоювали Challenger 2. У відомстві наголосили, що Велика Британія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та повернути територію.

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