Зеленський та Сунак обговорили подальше розширення спроможностей української армії

Зокрема, президент України подякував за тренування українських екіпажів на танках Challenger 2.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак обговорили подальше розширення спроможностей української армії.

Про це український президент написав у Twitter.

“У розмові з Ріші Сунаком подякував за старт тренувань українських екіпажів на Challenger. Також говорили про подальше розширення спроможностей української армії, різнобічну підтримку України на коротку й довгу перспективу”, - написав президент.

Також він окремо наголосив, що представникам агресора не місце на майбутній Олімпіаді в Парижі.

Нагадаємо, нещодавно британське Міноборони показало, як танкісти ЗСУ освоювали Challenger 2. У відомстві наголосили, що Велика Британія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та повернути територію.